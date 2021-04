Polonia va relaxa cateva dintre restrictii impuse de pandemie in 11 din cele 16 regiuni ale sale. Relaxarea va incepe de luni si se intenționeaza luarea altor masuri de relaxare saptamana viitoare, a anuntat ministrul Sanatatii, Adam Niedzielski, potrivit dpa. Numarul de noi infectii este in scadere, insa situatia variaza intre regiuni, a declarat Niedzielski intr-o conferinta de presa. Incepand de miercuri, numarul mediu de noi infectii inregistrat in sapte zile a scazut cu peste 20% comparativ cu saptamana trecuta. Totusi, al treilea val ramane vizibil in numarul mare de decese: inca 740 au…