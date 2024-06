Stiri pe aceeasi tema

- ”In fiecare an, de Inaltarea Domnului, celebram Ziua Eroilor pentru a aduce un pios omagiu tuturor inaintasilor nostri care s-au jertfit pentru libertatea si independenta natiunii, pentru crearea si dezvoltarea statului roman national si unitar. Este o zi cu semnificatii profunde, in care reperele istorice…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, 11 iunie 2024, la Riga, dupa Summitul Formatului Bucuresti 9 B9 , ca va convoca pentru joia viitoare o sedinta CSAT in care Romania va decide daca acorda sau nu acorda Ucrainei un sistem militar Patriot, noteaza Stiri pe Surse."Problema este de actualitate…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Suntem intr-un moment in care democrația are nevoie de o Alianța Nord-Atlantica puternica, a declarat Nicolae Ciuca, lider PNL și președinte al Senatului, miercuri, in alocuțiunea susținuta la evenimentul „ROMANIA-NATO, 20 de ani” de la Palatul Cercului Militar Național…

- Statele Unite au avertizat miercuri ca vor trage la raspundere China daca Rusia va obține caștiguri in Ucraina, dupa ce Beijingul și-a reinnoit angajamentele de a coopera cu Moscova in timpul unei vizite a ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, in China. De asemenea, mai avertizeaza SUA, Rusia…

- Razboi in Ucraina, ziua 776. Ucraina a stabilit mai multe rute pentru exporturile sale agricole, inclusiv prin Romania si Republica Moldova, in contextul in care punctele de trecere a frontierei dintre Ucraina și Polonia sunt in prezent blocate, a declara

- „Am avut acele discutii, mi-au venit documentele, documentele au un regim secret. Am vazut deciziile, atat a Republicii Moldova, cat si a Ucrainei, de a-si mentine interdictia in ceea ce-l priveste pe domnul George Simion de a intra in R. Moldova si in Ucraina. Cred ca este un semnal suficient de…

