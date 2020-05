Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile prezidentiale poloneze, programate duminica, la 10 mai, au fost amanate lao data ulterioara, au anuntat intr-o declaratie liderul Partidului Dreptate si Justitie (PiS, conservator) Jaroslaw Kaczynski si aliatul sau, liderul partidului Alianta, Jaroslaw Gowin, relateaza AFP.

- Seimul (Sejm), camera inferioara a parlamentului bicameral polonez, a aprobat joi un proiect de lege care stabileste votul prin corespondenta ca singurul mod posibil de a participa la alegerile prezidentiale din 2020 in Polonia, potrivit DPA si Reuters. Sejm a aprobat proiectul respectiv de lege cu…

- Principala candidata a opozitiei in alegerile prezidentiale din Polonia Malgorzata Kidawa-Blonska, indeamna la boicotarea scrutinului - prevazut in mai - si si-a suspendat campania din cauza pandemiei noului coronavirus, relateaza Reuters.

- Polonia nu are in vedere in prezent amanarea alegerile prezidentiale stabilite pentru 10 mai, dar situatia legata de epidemia de coronavirus este dinamica si o astfel de posibilitate nu poate fi exclusa, au declarat oficiali guvernamentali sambata, citati de DPA."Deocamdata, o astfel de decizie…