Polonia nu va primi bani din planul de relansare economica post-COVID, in suma totala de 35,4 miliarde de euro, decat daca efectueaza reforme in justitie, a declarat joi, la Varsovia, presedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, relateaza AFP. Aprobarea de catre UE, miercuri, a PNRR-ului polonez, a fost „importanta”, dar nu este vorba decat despre „o prima etapa, pentru ca banii vor fi varsati cand reformele vor fi aplicate”, a declarat ea. „Aprobarea acestui plan este legata de angajamentele clare ale Poloniei in materie de independenta a puterii judiciare”, a subliniat ea. Sefa executivului…