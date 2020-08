Polonia: Ministrul de externe Jacek Czaputowicz a demisionat

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz si-a prezentat demisia, a anuntat joi Ministerul Afacerilor Externe de la Varsovia, potrivit Reuters. In luna iulie, Czaputowicz a lasat de inteles ca ar putea renunta la functie, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare,…

- Polonia va propune curând reguli de limitare a concentrarii mass-mediei straine în țara, a anunțat Jaroslaw Kaczynski, președintele partidului de guvernamânt Lege și Justiție (PiS), relateaza Politico.PiS a luat la ținta mass-media straina în timpul alegerilor prezidențiale…

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz a lasat de inteles, luni, ca ar putea demisiona, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, ia in considerare sa opereze unele schimbari in executivul de la Varsovia in urma recentelor alegerilor prezidentiale, transmite…

- Primul ministru polonez Mateusz Morawiecki a declarat, joi, ca oamenii nu ar trebui sa se teama sa voteze in al doilea tur al alegerilor prezidențiale, care va avea loc pe 12 iulie, deoarece noul coronavirus a devenit o boala „ca oricare alta”, noteaza Reuters. Actorul Andrzej Duda, candidatul la președinție…

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc in alegerile prezidentiale care au avut loc duminica in tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, citat de dpa.In turul al doilea, Andrzej Duda il va infrunta pe candidatul liberal si primar al Varsoviei,…

- Alegerile prezidentiale din Polonia se vor desfasura la 28 iunie, dupa ce scrutinul - programat initial pentru 10 mai - a fost amanat din cauza pandemiei de COVID-19, transmit miercuri Reuters si AFP potrivit Agerpres. Anuntul a fost facut de presedinta Seimului (camera inferioara a parlamentului…

