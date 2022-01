Stiri pe aceeasi tema

- Polonia ar putea sa aprovizioneze Ucraina cu „armament de aparare”, potrivit sefului Biroului National de Securitate polonez, Pawel Soloch. In același timp, ministrul polonez de externe Zbigniew Rau a declarat ca exista indicii conform carora Rusia isi va spori prezenta militara in Belarus.

- Achiziția planificata de Arabia Saudita a activelor de rafinare poloneze va face ca principalul producator al OPEC sa devina responsabil pentru doua treimi din aprovizionarea cu petrol a Poloniei, erodand influența furnizorului anterior dominant, Rusia, care se confrunta cu tensiuni regionale.…

- Europa este mai aproape de razboi decat in orice alt moment din ultimii 30 de ani, a atras atentia joi ministrul polonez de externe Zbigniew Rau, noteaza Agerpres. Declarația a fost facuta la lansarea presedintiei pe care Polonia o va detine timp de un an la Organizatia pentru Securitate si Cooperare…

- Decesele cauzate de coronavirus in Europa de Est au depasit joi cifra de un milion, potrivit unui bilant Reuters. Asta in condițiile in care varianta Omicron inca nu este dominanta in zona. La nivel global, pandemia a ucis peste 5,7 milioane de oameni. Rusia, Polonia si Ucraina sunt trei din cele…

- Presedintii Ucrainei, Volodimir Zelenski, Poloniei, Andrej Duda, si Lituaniei, Gitanas Nauseda, se vor intalni luni, la Kiev, la un summit pentru a aborda chestiuni de securitate si cooperare regionala.

- Letonia are nevoie de prezenta unor militari SUA permanent, in scopul descurajarii Rusiei si vrea sa isi consolideze apararea cu sisteme balistice de tip Patriot, afirma ministrul leton al Apararii, Artis Pabriks, in contextul vizitei secretarului general NATO, Jens Stoltenberg. Secretarul american…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa adopte noi sanctiuni impotriva Rusiei daca situatia din interiorul si din jurul estului Ucrainei sau de la granita dintre Belarus si Polonia va escalada, a declarat joi cancelarul german in exercitiu Angela Merkel, potrivit Reuters. Intr-o conferinta…

- Rusia a majorat miercuri fluxurile de gaze spre Europa via Polonia si Belarus, precum si prin Ucraina. Se atenueaza astfel unele dintre temerile privind inasprirea livrarilor inaintea iernii si se reduc preturile, transmite Reuters.