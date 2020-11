Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta ca aplicatia Corona Forms a fost actualizata, iar noua functionalitate permite o monitorizare medicala a cazurilor confirmate, pe baza informatiilor introduse in aplicatie de laboratoarele care lucreaza probele sau de DSP. Persoanele testate primesc prin SMS si e-mail…

- Acordul militar semnat de SUA si Polonia consolideaza securitatea intregului flanc estic al NATO, a declarat marti ministrul apararii polonez Mariusz Blaszczak, transmite thenews.pl. Acordul prevede desfasurarea a inca 1.000 de soldati americani in Polonia, potrivit lui Blaszczak. ''Acest acord…

- Zeci de mii de oameni s-au strans vineri la Varșovia, intr-un nou protest masiv impotriva interzicerii avortului in Polonia. Protestatrii se declara deciși sa lupte „pana la capat” pentru dreptul la avort. Tot vineri, presedintele Andrzej Duda a anuntat ca va propune un proiect de lege care sa reintroduca…

- Tot mai multe persoane asimptomatice infectate cu COVID-19 au o incarcatura virala din ce in ce mai scazuta, conform unui studiu. Descoperirea ii aparține unui microbiolog din Treviso, Italia, care a aflat ca multe dintre persoanele asimptomatice necontagioase au o incarcatura virala ce ar putea fi…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Carei au reținut doi tineri din Libia care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Duminica, 18 octombrie a.c., in jurul orei 21.00, o patrula a Poliției…

- Doi dintre cei 6 suspectii inculpati pentru conspiratie la rapirea guvernatoarei democrate a statului Michigan apar intr-o fotografie facuta la galeria Capitoliului din Lansing, unde au avut loc proteste contra restrictiilor anti-COVID-19, relateaza Insider.

- Adrian Marinescu, medic primar la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals”, a precizat ca se simte o presiune pe spitalele suport COVID-19 din București și din țara, pentru ca, la aproximativ 500 de noi cazuri de infectari, 5 % reprezinta forme severe, noteaza Antena 3.Afirmațiile medicului infecționist…

- Persoanele implicate in frauda bancare de acum 6 ani nu au fost pedepsiți. Inseamna ca reforma justitiei nu a fost realizata pana acum si speram sa vedem rezultate in viitor. Declarațiile aparțin ambasadorului UE in Republica Moldova, Peter Michalko, efectuate in cadrul conferinței de presa Dialoguri…