Televiziunea publica poloneza TVP, sub presiunea activistilor pentru drepturile animalelor, a renuntat la organizarea marelui sau concert de Anul Nou in apropierea Parcului National Tatra, unde ursii aflati in hibernare ar putea fi treziti de zgomot, a anuntat vineri primaria din statiunea Zakopane, echivalentul polonez al Chamonix-ului, informeaza AFP.



"Ne bucuram ca am reusit sa convingem TVP sa revina in locul in care a avut loc acest concert in ultimii ani, in centrul orasului", a precizat primaria intr-un comunicat pe site-ul sau.



De partea sa, canalul public de stiri…