Polonia ar putea deveni cel mai mare importator de gaze naturale lichefiate din regiune

Stiri pe aceeasi tema

- ”In casele romanilor si bulgarilor, dulciurile sunt un element esential al sarbatorilor”, subliniaza Colliers in cel mai recent raport ”Festive Season in CEE”, la care au participat respondenti din Romania, Bulgaria, Republica Ceha, Ungaria, Polonia si Slovacia (CEE-6). In Romania, cadourile dulci…

- O baza antiracheta americana din Polonia va deveni operaționala vineri, a anunțat guvernul polonez. Baza Aeriana Redzikowo din nordul țarii va fi a doua baza americana de acest gen din Europa, prima fiind in sudul Romaniei, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania. Sistemul Aegis, construit…

- Noua coaliție, de orientare liberala, promite o schimbare fundamentala de curs, atat in politica interna, cat și in plan european Corespondenții presei internaționale la Varșovia publica in presa de marți pe primele pagini și pe spații ample reportaje potrivit carora parlamentul (Dieta – camera inferioara)…

- Romania a pierdut partida cu Germania, scor 22-24, și este pe punctul de a fi eliminata matematic de la Campionatul Mondial de handbal feminin, dar speranțele „tricolorelor” au fost prelungite de eșecul surprinzator pe care l-a suferit Danemarca in fața Japoniei. Romania ar mai prinde sferturile Mondialului…

- Comisia Europeana a declarat joi ca da in judecata Polonia pentru masuri care impun costuri suplimentare in comerțul transfrontalier cu gaze naturale, scrie naturalgasworld.com.„Legislația naționala de stocare a gazelor din Polonia impune intreprinderilor care folosesc instalații de stocare in afara…

- Cei mai mari 500 jucatori din regiune au raportat creștere a cifrei de afaceri, a profitului net și a numarului de angajați, datorita evoluțiilor macroeconomice. Industria petrolului și gazelor este lider in TOP 500, urmata de utilitați și servicii publice, auto și transporturi. Polonia gazduiește cele…

- Alimentele de baza sunt in continuare in topul scumpirilor, iar Banca Naționala vine cu un avertisment dur: inflația va crește brusc in primul trimestru din 2024. TVA crește pentru o serie de alimente și nici plafonarea adaosului comercial nu a avut efecte. Chiar Nicolae Ciuca spune ca masura nu funcționeaza.…

- Lituania a interzis orice import, incarcare și regazificare de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc la toate instalațiile. Joi, 26 octombrie, Seimas-ul Lituaniei a adoptat amendamente la Legea gazelor naturale: 111 parlamentari au votat „pentru”, șase s-au abținut, transmite LRT, citat de usm.media.In…