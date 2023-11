Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre recuperarea sumei de 1,4 miliarde de euro (6 miliarde de zloti polonezi), iar audierea initiala in fata unui tribunal din Bruxelles este programata pentru 6 decembrie, a anuntat joi Ministerul Sanatatii de la Varsovia. Pfizer, care a dezvoltat vaccinul anti-COVID impreuna cu compania…

- Cazul din instanța este cea mai noua consecința a contractului urias de vaccinuri Covid-19 incheiat de Ursula von der Leyen, sefa Comisiei Europene. Gigantul farmaceutic american Pfizer a dat in judecata guvernul Poloniei pentru neplata a 60 de milioane de doze de vaccinuri dezvoltate in colaborare…

- Comisia Europeana (UE) lucreaza la o propunere legislativa prin care sa fie colectate profiturile (dobanzile) produse de activele financiare ale statului rus inghetate in UE, in vederea directionarii acestor beneficii catre reconstructia Ucrainei, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula…

- In perioada 24 - 26 octombrie, prim-ministrul Dorin Recean conduce o delegație guvernamentala intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Prim-ministrul va participa și la Global Gateway Forum, gazduit de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu genericul „Impreuna mai puternici prin investiții…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre intenția Romaniei de a cumpara portul Giurgiulești din Republica Moldova, in contextul in care se preconizeaza ca țara noastra va deveni un hub important in reconstrucția Ucrainei. “Unul dintre cele mai importante hub-uri de reconstrucție a Ucrainei, dupa finalizarea…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, l-a catalogat vineri pe președintele chinez Xi Jinping drept "dictator", subliniind inca o data sprijinul guvernului de la Berlin pentru Ucraina, scrie Politico."Vom susține Ucraina atat timp cat va fi nevoie", a declarat Baerbock pentru Fox News, intrebata…

- Noua lege a pensiilor ar urma sa fie gata pana la sfarșitul anului. Totodata prim-ministrul a declarat ca deficitul bugetar, dar si TVA la alimente și medicamente raman in discuție și saptamana viitoare. Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, in cadrul unei conferințe de presa la Bruxelles, ca…

- Comisia Europeana ne cere austeritate. Ministrul de Finante, Marcel Bolos, nu a reusit sa convinga cu planul de cresteri de taxe si scaderea cheltuielilor publice. Oficialii de la Bruxelles au sugerat cresterea TVA cu 2% si renuntarea la doua cote. Premierul Marcel Ciolacu poarta discutiile decisive,…