Intr-un interviu acordat Politico, vicepremierul spaniol a declarat ca dorința președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a lucra cu extrema dreapta și de a renunța la agenda ecologica a dezvaluit „o atitudine extrem de daunatoare pentru interesele europene". De fapt, este vorba de lupta pentru șefia Green Deal, cu sforarii și interese. Teresa […]