Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki si-a exprimat miercuri dorinta ca Polonia sa organizeze alegerile prezidentiale amanate pe 28 iunie, spunand ca este singura data ce nu incalca Constitutia, relateaza DPA.



Toate celelalte propuneri sunt "o incercare de a destabiliza scena politica", a spus Morawiecki intr-o conferinta de presa.



In cazul in care alegerile vor avea loc mai tarziu, Polonia ar risca sa nu-si aleaga presedintele inainte de 6 august, cand expira mandatul actualului sef al statului, Andrzej Duda, au declarat oficiali ai partidului de guvernamant in ultimele…