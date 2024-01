Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa masculina de handbal a Romaniei evolueaza, la Manheim, in grupa B a Campionatului European din Germania, iar primele partide s-au disputat vineri, 12 ianuarie: Austria – Romania 31-24 (FOTO) și Spania – Croația 29-39. Sambata, 13 ianuarie, la turneul final, au avut loc șase jocuri: Polonia…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei, antrenata de selectionerul spaniol Xavier Pasqual, evolueaza in grupa B a Campionatului European, care este gazduit de Germania, in intervalul 10-28 ianuarie. Adversarele tricolorilor de la „SAP Arena" din Mannheim, sunt: Spania, Austria si Croatia. Primele…

- Naționala masculina de polo pe apa a Romaniei a pierdut, vineri seara, la Zagreb, cu scorul de 24-7, in fața Spaniei, in sferturile de finala ale Campionatului. European din Croația. Selecționata tricolora a ratat astfel calificarea in semifinale și va juca, in continuare, pentru locurile V-VIII. La…

- Romania și Spania se infrunta astazi, de la ora 17:30, in sferturile de finala ale Campionatului European de polo masculin. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa pe platforma de streaming Antena Play. Romania - Spania poate fi urmarit și pe site-ul Eurovisionsport. Necesita crearea unui cont…

- Echipa masculina de polo pe apa a Romaniei evolueaza la turneul final al Campionatului European, care este gazduit de Croația, in perioada 4-16 ianuarie. Joi, 11 ianuarie, poloiștii tricolori, antrenați de Bogdan Rath și Alexandru George Deacu, au caștigat la Zagreb contra Georgiei, cu scorul de 18-11…

- Echipa masculina de polo pe apa a Romaniei evolueaza la turneul final al Campionatului European, care este gazduit de Croația, in perioada 4-16 ianuarie. Poloiștii tricolori, antrenați de Bogdan Rath și Alexandru George Deacu, au caștigat grupa D, de la Zagreb și Dubrovnik, in dauna Olandei, Slovaciei…

- Sambata, 9 decembrie, la Campionatul Mondial de handbal feminin din cele trei țari scandinave, Danemarca, Norvegia și Suedia, s-au disputat șase meciuri din grupele principale: Romania – Japonia 32-28 (FOTO), Serbia – Germania 21-31 și Polonia – Danemarca 22-32 (in grupa III-a, de la Herning); Senegal…

- Dupa victoria Romaniei cu Elveția, 1-0, in ultimul meci din preliminariile EURO 2024, Viorel Moldovan l-a laudat pe Radu Dragușin. S-au calificat la Campionatul European din 2024: Germania, Belgia, Franța, Portugalia, Scoția, Spania, Turcia, Austria, Anglia, Ungaria, Slovacia, Albania, Danemarca, Olanda,…