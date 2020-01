Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Targu Jiu este acuzat de comiterea mai multor infractiuni de furt in Germania. El ar putea fi extradat. Acesta este acuzat ca ar face parte dintr-o grupare de romani care a dat mai multe spargeri. Politistul neaga acuzatiile si spune ca in perioada aceia el se afla la serviciu. Pe…

- Unpolițist de Targu-Jiu a fost ridicat de colegii sai pentru ca penumele sau figureaza un mandat european de arestare. Agentul estesuspect intr-un dosar de furt din Germania, dar susține ca s-afacut o greșeala in cazul sau.Agentul din poliția orașului Targu Jiu a fost ridicat vineri decatre colegii…

- Un agent din cadrul Poliției Targu-Jiu, județul Gorj, a fost ridicat de polițiștii de la Investigații Criminale și prezentat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, dupa ce in cazul sau a fost emis un mandat european de arestare privind un dosar de furt in Germania, scrie Mediafax.Procurorii…

- Procurorii din judetul Dolj cer, sambata, Curtii de Apel Craiova sa se pronunte cu privire la punerea in executare a unui mandat european de arestare emis de autoritatile din Germania pe numele unui agent din cadrul Politiei Targu-Jiu. Barbatul de 35 de ani a fost ridicat, vineri seara, de politistii…

- Agentul de poliție Constantin Catalin Martin Voinescu, de la Poliția Municipiului Tg-Jiu, a fost arestat vineri, 10 ianuarie a.c., de catre procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, intr-un dosar de furt, aflat in cercetare la autoritațile din Germania. ”Polițiștii Serviciului…

- Peste 660 de romani urmariți internațional au fost aduși in țara de polițiști, in 2019. Totodata, oamenii legii au efectuat patru misiuni de transfer in strainatate a unor urmariți și au predat aproape 700 de cetațeni care se aflau in Romania pe numele carora erau emise mandate de arestare de catre…

- Agentul principal de poliție Tolca Adrian va participa, timp de aproape 3 saptamani, la o misiune de suport operativ a Poliției Romane, in Germania, la Berlin. Polițistul se afla la cea de-a patra misiune internaționala, in ultimii 3 ani. Potrivit IPJ Alba, in perioada 25 noiembrie – 16 decembrie 2019,…