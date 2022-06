Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru un ofițer de investigații din cadrul Inspectoratului de Poliție Strașeni. Polițistul de 23 de ani a murit, dupa ce ar fi incercat sa salveze un barbat, care a coborat intr-o fantana pentru a o curața. Din nefericire ambii au decedat.

- O fetița de doar 4 ani a fost ucisa, la doar cațiva metri de casa, de o șoferița de 28 de ani care nu avea permis de conducere. Totul s-a petrecut in comuna Scobinți din județul Iași. „La data de 1 iunie, in jurul orei 18.45, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești, produs pe raza…

- Unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din Iași a fost reținut in aceasta seara. Adrian Corduneanu ar fi santajat un om de afaceri din Iași. “Beleaua” a fost reținut de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale pentru 24 de ore și introdus in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Iași.…

- Politistul are aproximativ 40 de ani, doi copii acasa, si pasionat de motociclete. Surse din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au precizat ca polițistul a fost prins zilele trecute la Selgros, in timp ce intentiona sa iasa din zona produselor pe partea in care se intra. In mod normal,…

- Colegii lui se feresc sa vorbeasca despre acest subiect rusinos. Asta cu atat mai mult cu cat este vorba despre unul dintre acei politisti care umbla in civil, mereu ascunsi, elita filajelor. A fost prins in mod banal, ca orice "gainar", de catre paznici, care au chemat politia. Omul este familist,…

- Sanctiunea a ajuns in instanta, magistratii dand partial dreptate celui amendat cu 2.000 de lei. O firma specializata in exploatarea automatelor de cafea a avut ghinion sa dea peste un „Garcea" local. Dupa ce unul dintre automatele firmei a fost spart, politistul chemat sa constate fapta a gasit de…