- Politistul care a provocat accidentul din Sectorul 1, in urma caruia o fetita a murit si o alta a fost ranita, nu a dat declaratii, pana in prezent, in fata anchetatorilor, invocand starea emotionala in care se afla. Anchetatorii au incercat de doua ori audierea agentului de Politie, dar nu s-a reusit…

- Constantin Popescu, polițistul care a lovit-o mortal cu mașina de Poliție pe minora de 13 ani Raisa, pe o trecere de pietoni din București, acum cateva zile, și-a depus declarația de avere in anul 2021. Ce proprietați deține agentul secției 5 de Poliție din sectorul 1 al Capitalei. Barbatul lucreaza…

- In stenogramele dintre polițist și operatorii 112 se observa faptul ca acesta, cel mai probabil din cauza șocului, nu conștientiza ca a lovit doua fete pe trecerea de pietoni. Intrebat daca este sigur ca era un singur copil, acesta raspunde afirmativ. „112 ce urgenta aveti?Sunt agent…

- Agentul Constantin Popescu, cel care a spulberat cu mașina doua fetițe pe trecerea de pietoni, in sectorul 1 al Capitalei, avea nevoie de formare profesionala și apoi de pregatire continua, cu atat mai mult cu cat fusese incadrat din sursa externa, fara sa urmeze macar cursurile vreunei școli de poliție.…

- La patru zile de la accidentul provocat de agentul secției 5 poliție, care a lovit pe o trecere de pietoni doua fete care mergeau la școala, Poliția Capitalei a transmis, intr-un comunicat, unde se grabea polițistul. Polițistul nu era intr-o misiune urgenta, dar era “in exercitarea atribuțiilor de serviciu”.…

- Polițistul care a lovit cele doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din București a fost pus sub control judiciar de procurori. Dupa audierile de la Parchet, cand jurnaliștii au incercat sa ii puna intrebari., polițistul a fost violent, i-a bruscat și i-a impins, ca sa scape de…

- Polițistul care a accidentat mortal o fata de 13 ani in Bucuresti nu se afla in misiune. Este anunțul procurorului Radu Calin, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, dupa primele cercetari in dosar. ”Ca urmare a nerespectarii limitei maxime de viteza admise in localitate, nu a acordat…

- Polițistul care a lovit doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din Capitala, una dintre ele pierzandu-și viața, are 30 de ani și a lucrat in Anglia pana in 2016. El și-a luat permisul de conducere in Romania in 2012 și l-a preschimbat in Anglia, in 2016. Constantin Popescu este…