- Ieri, 2 octombrie, polițiștii Secției 6 Politie Rurala Nasaud au depistat in trafic un autoturism condus de o tanara de 20 de ani, din Tarlișua. Vehiculul a fost oprit pentru control pe Drumul Național 17C, in localitatea Dumitra. La control, conducatoarea auto a prezentat o fotografie cu un permis…

- In cursul zilei de azi, Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI, a facut, o serie de anunturi care ii priveste pe soferi, dar si pe politisti. Aceștia vor fi testați pentru consumul de droguri, dar și de alcool. Ce risca in cazul in care sunt prinși sau nu se supun recoltarii probelor

- La data de 21 septembrie a.c., in jurul orei 06:09, polițiștii din cadrul Secției nr. 13 Poliție Rurala Titu au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre un tanar de 20 de ani, din Serdanu, cu privire la faptul ca i-a fost sustras un autoturism parcat in curtea locuinței. Din cercetarile efectuate, polițiștii…

- Ancheta a polițiștilor in cazul a trei tineri minori, la Timișoara. Aceștia sunt cercetați dupa ce au fost prinși cu un scuter furat. Minorii le-au povestit oamenilor legii ca au cumparat vehiculul din Arad insa polițiștii au descoperit ca acesta era anunțat ca fiind furat din Timișoara.

- Polițiștii locali aflați in patrulare in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 00:40, pe Calea Dorobanților, la intersecția cu Piața Petru Maior, au observat trei persoane care se deplasau spre Strada Andrei Șaguna, impingand un motoscuter, fara numere de inmatriculare. „Polițiștii locali au procedat…

- Politistii de la rutiera au retinut 605 de permise de conducere, dintre care 43 pentru consum de alcool si 12 pentru consum de droguri sau alte substante interzise, in urma actiunilor efectuate in ultimele 24 de ore, iar ca urmare a incalcarii legislatiei rutiere au fost retrase 321 de certificate de…