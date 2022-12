Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 decembriea.c., polițiștii de la rutiera au depistat, pe DN 7, in orașul Titu, un barbat, de 60 de ani, in timp ce conducea un autovehicul fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest, acesta a prezentat o alcoolemie cu valoarea de 0,15 mg/l alcool pur…

- Strazile din Alba, pline de șoferi care conduc sub influența bauturilor alcoolice. Cați au fost depistați in ultimele doua zile Polițiștii rutieri din Alba au avut de lucru in ultimele doua zile. De vineri seara și pana sambata aceștia au depistat cinci șoferi care conduceau pe strazile din județ, fiind…

- Doi șoferi din Alba depistați la volan sub influența substanțelor interzise. Unde i-au oprit polițiștii rutieri Un barbat de 38 de ani și un tanar de 24 de ani, din Alba au fost depistanți la volan, in timp ce conduceau sub influența substanțelor psihoactive. Cei doi au fost conduși la spital unde le-au…

- Polițiștii din cadrul Secției nr.5 Poliție Rurala Voinești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, in localitatea Malu cu Flori. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat ca, pe drumul național 72A, in localitatea Malu cu Flori, s-a produs un eveniment rutier…

- Politistii rutieri au depistat, miercuri, un barbat care conducea un microbuz scolar aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- DOSARE PENALE INTOCMITE PENTRU INFRACȚIUNI LA REGIMUL RUTIER La data de 2 octombrie a.c., in jurul orei 12:35, polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Sutești au identificat in trafic un barbat, in varsta de 53 ani, din comuna Glavile, județul Valcea, in timp ce conducea un tractor, pe DJ 677A,…

- Barbați din Mihalț și Zlatna, cu mandate de executare pentru conducere fara permis și sub influența bauturilor alcoolice, reținutțide polițiștii din Alba. Au fost depuși la Penitenciarul Aiud Un barbat din Mihalț și unul din Zlatna, cu mandate de executare pentru conducere fara permis și sub influența…

- Alcoolemia și lipsa permisului au fost in acest weekend in topul faptelor comise pe șosele din Mureș. Trei șoferi au fost prinși cu alcoolemie mare, scrie Romania 24. Astfel, polițiștii rutieri din Targu Mureș au prins pe strada Baneasa un barbat in varsta de 34 de ani care a condus un autoturism, fara…