Poliţiştii ilfoveni supraveghează cu mare atenţie grupările infracţionale O noua intalnire ATOP Ilfov si problematica sigurantei si ordinii publice in judet La Cernica a avut loc, pe 19 iulie, ședința lunara a Autoritații Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) a județului Ilfov, ordinea de zi cuprinzand subiecte legate de sistemul de invațamant ilfovean, pastrarea ordinii publice in județ, siguranța proprietaților in timpul concediilor, precum și masuri suplimentare luate de jandarmii ilfoveni, dar și prezentarea rapoartele de activitate ale ISU București – Ilfov, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov și Inspectoratul de Jandarmi Județean – pentru perioada scursa de… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

