Polițiștii din Neamț au donat sânge Peste 32 de polițiști din Neamț au donat sange in aceasta dimineața atat pentru victimele tragicului accident de la Crevedia, cat și pentru necesitațile centrului local de transfuzii. ”Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț s-au mobilizat intr-un gest de compasiune și altruism, a declarat subinspector Ramona Ciofu, purtator de cuvant al Inspectoratului de […] Articolul Polițiștii din Neamț au donat sange apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol: monitorulneamt.ro

