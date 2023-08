Polițiștii din două județe, puși pe jar de un cadavru înfășurat în bandă adezivă, găsit într-un lan de porumb. Ce era de fapt Politistii din judetele Botosani si Suceava au fost alertati, vineri, dupa ce o femeie a anuntat politistul din comuna botosaneana Tudora cu privire la existenta unui cadavru la limita dintre judetele Botosani si Suceava. Femeia a declarat ca un cadavru este invelit in celofan si este legat cu banda adeziva, iar mirosul de putrefactie este […] The post Polițiștii din doua județe, puși pe jar de un cadavru infașurat in banda adeziva, gasit intr-un lan de porumb. Ce era de fapt appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

