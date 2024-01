Politistii din dosarul Munteanu vor sesizarea Curtii Constitutionale

Stiri pe aceeasi tema

- ANCHETA… Anchetatorii din dosarul polițiștilor care vanau șpagi pe drumul Huși – Albița, forțand șoferii sa incalce regulile rutiere, doar ca sa ii determine sa le dea bani, au facut o noua reținere! Este vorba despre polițistul de frontiera Radu Apostol, reținut ieri seara. Acesta, dupa audierile prelungite,…

- FINAL…Procurorii criminalisti au finalizat cercetarea penala in dosarul crimei de la Poienesti. Rechizitoriul a ajuns deja pe masa magistratilor si a fost desemnat Tribunalul Vaslui ca instanta competenta sa judece cauza. Crima a avut loc in vara anului trecut cand, suparat pe concubina sa, Nistor Bica…

- AMANARE… Trimis in judecata pentru proxenetism, Valentin Ștefan Pascal primește o pauza nesperata de la condamnare. Și asta pentru ca, in loc de pronunțare, magistrații Curții de Apel Iași decid amanarea acesteia pe motiv ca nu s-a incheiat protestul inceput in luna decembrie. Pascal a ajuns in boxa…

- ZI DIFICILA… O noua descalecare a lui Dumitru Buzatu la Tribunalul Vaslui a avut loc ieri. De data aceasta, fostul șef al județului nu a mai fost prezent pentru a afla daca magistrații ii prelungesc sau nu arestul preventiv, ci a venit pentru verificarea masurii de libertate in contextul in care rechizitoriul…

- UPDATE 16.20: Dupa o amanare de aproximativ doua ore și o ședința ce a durat o ora și jumatate, magistrații Tribunalului Vaslui au decis sa amane pronunțarea pentru maine. Pana atunci, Dumitru Buzatu se intoarce in arestul poliției ieșene. In timpul ședinței de judecata, aparatorii celor doi inculpați,…

- INSTANȚA… Scapat de inchisoare cu executare, dar obligat, in solidar cu IPJ Vaslui, la plata unor sume deloc de neglijat, daune morale și materiale, polițistul Mihai Vizitiu vine, inca o data, in fața magistraților. De data aceasta, IPJ Vaslui l-a chemat la bara in speranța ca va reuși sa recupereze…

- NEMULȚUMIRI… Protestul angajaților Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui a inceput cu intarziere. Daca in aproape toate județele din țara acțiunea a inceput ieri, la Vaslui protestul a fost demarat de astazi. Motivul este reprezentat de faptul ca liderul de sindicat a uitat sa notifice…

- JUDECATA… Trimiși in judecata pentru talharie urmata de moartea victimei, frații Gheorghiu de la Huși iși vor afla, in curand, sentința. Magistrații Tribunalului Vaslui au ajuns la finalul dosarului, dar au amanat pronunțarea pentru jumatatea lunii noiembrie. Cazul celor doi frați este unul puțin atipic,…