Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Cergau care și-a batut concubina cu pumnii și picioarele, REȚINUT de polițiști: Este cercetat pentru violența in familie Barbatul din Cergau care și-a batut concubina cu pumnii și picioarele, a fost REȚINUT de polițiști și este cercetat pentru violența in familie. La data de 10 mai 2023,…

- La data de 22 aprilie, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de trei barbați din localitatea Bucerdea Granoasa, in varsta de 49 de ani, 26 de ani, respectiv de 20 de ani, care sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe. In sarcina acestora, s-a…

- Joi, 20 aprilie 2023, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, au fost sesizați de catre o femeie de 30 de ani, din comuna Lopadea Noua, cu privire la faptul ca a fost agresata de catre concubinul ei. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice…

- La data de 19 aprilie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au identificat 3 tineri, unul de 31 de ani și doi de 25 de ani, toți din comuna Valea Lunga, ca persoane banuite de savarșirea unor furturi care au fost sesizate poliției la data de 6 aprilie 2023, respectiv 16 aprilie 2023. Din cercetari…

- Potrivit Roman TV, mai multi indivizi s-au batut in centrul orasului, fara ca motivul altercatiei sa fie cunoscut in acest moment.Bataia a fost surprinsa in imagini. Potrivit acestora, trei tineri se aflau pe o trecere pentru pietoni, in apropierea unei bariere. Alti trei barbati se apropie de ei, iar…