Stiri pe aceeasi tema

- Actiuni ale politistilor constanteni Potrivit IPJ Constanta, la data de 29 septembrie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise.In urma activitatilor desfasurate, au fost…

- La data de 27 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gura Vitioarei, impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției orasului Valenii de Munte au efectuat trei percheziții domiciliare la domiciliile a trei persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de taiere, fara drept, de arbori…

- In noaptea de 24 spre 25 septembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica, Politiei orasului Murfatlar si Politiei orasului Ovidiu au efectuat o razie in urma careia au fost aplicate sapte sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 5.000 de lei In noaptea de 24 spre 25 septembrie…

- La data se 21 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orasului Valenii de Munte au reținut patru barbați persoane banuiți de savarșirea infracțiunilor de taiere, fara drept, de arbori, sustragere de arbori, delapidare, furt și falsul informatic. Astfel, la data de 19 septembrie a.c., polițiștii…

- La data de 13 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Valenii de Munte au surprins in flagrant delict un barbat, dupa ce ar fi taiat dintr-o padure situata in fondul forestier național, mai mulți arbori din specia carpen. In urma depistarii, polițiștii au controlat autoutilitara condusa…

- „Noaptea trecuta, in jurul orei 01.30, polițiștii din cadrul Poliției orasului Valenii de Munte au fost sesizați despre faptul ca pe strada Gorunului, din comuna Balțești a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un singur autoturism.In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului,…

- Astazi, in jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Poliției orasului Valenii de Munte au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 1A, in Valenii de Munte. Din primele cercetari, a reieșit faptul ca o femeie in varsta de 88 de ani ar fi fost accidentata de un tir condus de un…

- Miercuri seara, in jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Valenii de Munte, au fost sesizați despre faptul ca pe Drumul Național 1 A, in comuna Izvoarele ar fi avut loc un eveniment rutier intre doua autovehicule, soldat cu pagube materiale. Deplasați la fața locului, polițiștii au…