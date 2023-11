Polițiștii și inspectori sanitar-veterinari au descins miercuri noapte la Manastirea Florești din județul Vaslui, care a oferit mancare de pomana bolnavilor de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni. Forțele de ordine a IPJ Vaslui au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa. A fost alerta marți seara in Vaslui dupa […] The post Polițiștii au descins la manastirea care a dat mancare de pomana bolnavilor de la spitalul din Murgeni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .