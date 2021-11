Stiri pe aceeasi tema

- Cum va fi vremea de 1 Decembrie. Meteorologii anunța temperaturi scazute și, la munte, ninsori Vremea de 1 Decembrie va fi mai rece la nivelul intregii tari, inclusiv in Capitala, cu maxime ce se vor incadra intre doua si 12 grade Celsius. Probabilitatea pentru ploi va fi redusa, exceptand zonele deluroase…

- Politistii din Sindicatul Europol ameninta cu proteste care incep din 1 decembrie, Ziua Nationala a Romaniei. Acestia spun intr-un comunicat de presa ca nu mai accepta sa indeplineasca sarcini care nu sunt in fisa postului si ca nu mai sunt dispusi sa fie fraierii sistemului bugetar. Ei subliniaza ca pensiile…

- Polițiștii din Sindicatul Europol amenința cu proteste care incep din 1 decembrie, sub intrebarea „Cat M.A.I. rabdam?!”. Ei spun ca pensiile militare nu au fost indexate nici macar cu inflația, iar din 2007 polițiștii nu au avut parte de mariri ale salariilor. „Cat M.A.I. rabdam?!. Aceasta este intrebarea…

- Vanatorii anunța proteste in toata țara pe motiv ca nu pot incepe sezonul de vanatoare. Intr-o adresare video, președintele Societații Vanatorilor și Pescarilor din Moldova, Oleg Ciocoi, anunța ca acțiunile de protest vor fi organizate sambata, 27 noiembrie, la ora

- Diana Bart are 39 de ani și este mama a doua fetițe, Maira, in varsta de 4 ani și Amina, in varsta de 1 an. Prezentatoarea emisiunii “Flash Monden” a dezvaluit pentru Unica , secretele ei de frumusțe și cum iși imbina atribuțiile de femeie de cariera cu cele de mamica a doi copii. „Din fericire mi-am…

- ANUNȚ: FANTASTIC SRL anunța finalizarea proiectului in cadrul masurii „Granturi pentru capital de lucru” FANTASTIC SRL Teiuș anunța finalizarea proiectului grant – capital de lucru. FANTASTIC SRL cu sediul in localitatea Teiuș, str. Decebal, nr. 15, județul Alba, inregistrata sub J01/1168/1994 la oficiul…

- George Simion anunța PROTESTE de amploare in urma introducerii CERTIFICATULUI VERDE pentru localitați cu rata de infectare de peste 3 la mie George Simion anunța PROTESTE de amploare in urma introducerii CERTIFICATULUI VERDE pentru localitați cu rata de infectare de peste 3 la mie Liderul AUR, George…

- FOTO| AMENDA de 3000 de lei pentru un barbat din Alba, care a transportat mai multa cherestea decat era trecuta pe aviz, in Hunedoara Un cetațean din județul Alba care transporta material lemnos cu un autocamion, a fost sancționat cu amenda in valoare de 3000 lei in conformitate cu prevederile legii…