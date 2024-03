Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 25 martie, intre orele 11.00 și 13.00, va avea loc un protest al membrilor de sindicat din cadrul companiilor membre ale grupului Carrefour SA, potrivit unui comunicat. Sindicatele din cadrul grupului Carrefour – Sindicatul Salariaților Carrefour Romania, Sindicatul Market, Sindicatul Național…

- Zeci de angajați s-au strans in fața Penitenciarului Botoșani, nemulțumiți de salarii și condițiile de munca. Agenții cer aplicarea Legii unitare a salarizarii prin care, spun ei, vor putea obține o majorare cu 25% a veniturilor."Iesim in strada pentru aplicarea Legii 153, pentru ca de doi ani de zile…

- Zeci de angajați s-au strans in fața Penitenciarului Botoșani, nemulțumiți de salarii și condițiile de munca. Agenții cer aplicarea Legii unitare a salarizarii prin care, spun ei, vor putea obține o majorare cu 25% a veniturilor."Iesim in strada pentru aplicarea Legii 153, pentru ca de doi ani de zile…

- Reprezentantii Sindicatului Salariatilor Comunelor si Oraselor din Romania anunta proteste, de luni, 18 martie 2024, in peste 1.200 de primarii de comune."Au mai trecut 4 saptamani de atunci si nu s a intamplat absolut nimic. Impactul financiar a fost calculat din prima intalnire de catre colegii de…

- Funcționarii din primariile de comune protesteaza din nou. Anunța ”greva japoneza cu exces de zel”. Cum va fi afectata activitatea Funcționarii din primariile de comune vor incepe actiunile de protest. Sindicatele din administrație susțin ca Guvernul nu a tinut cont de solicitarile acestora privind…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza ori care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Politia Locala a emis a avertizare cu privire la existenta unui risc crescut de producere a unor proteste violente in Atena, in ciuda interzicerii oricarui…

- Marcel Ciolacu, prim-ministrul Romaniei, va efectua vizite la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și la Ministerul Justiției (MJ) in cursul zilei de marți, unde se va intalni cu reprezentanții sindicatelor din poliție și penitenciare, conform informațiilor furnizate de surse guvernamentale. La aproximativ…

- Salariatii din muzeele publice reclama ca proiectul de ordonanta a Guvernului care vizeaza masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetare ”reprezinta o nedreptate si o grava ofensa pentru intregul sector muzeal” si anunta ca, daca salariile lor,…