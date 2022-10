Polițista care și-a acuzat șeful de hărțuire sexuală, merge mai departe. Dă în judecată Poliția Română In urma cu aproape un an, Antonela Luca, polițista la Postul de Poliție din localitatea Țibana, județul Iași, il acuza pe șeful de post Vasile Cojocaru, de harțuire sexuala. In acel moment, femeia preciza ca pe numele sau a inceput o cercetare disciplinara, dupa ce și-a reclamat șeful pentru harțuire sexuala. Insa, Antonela Luca nu s-a oprit, in ciuda cercetarii disciplinare, și iși dorește sa se faca dreptate. Astfel ca, saptamana aceasta, potrivit informațiilor de pe portalul instanțelor de jucata, polițista l-a dat in judecata pe Vasile Cojocaru. Mai mult decat atat, Antonela a acționat in… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

