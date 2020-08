Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog, a declarat duminica, dupa criticile din spatiul public ca fortele de ordine au scapat situatia de sub control în ultimele zile, ca politistii si jandarmii au luat masuri graduale si concrete de prevenire, "astfel încât astazi sa…

- „Blocam strazi, oprim tot ce misca, pazim tiganii sa nu fie brutalizati ... de cand ne-am transformat in firma de paza a tiganilor? De ce toata aceasta desfasurare de forte pentru protectia scursurilor societatii? Protectie platita din banii oamenilor care azi dimineata s-au trezit sa plece la munca”.…

- Emi Pian, liderul clanului Duduianu, a fost eliberat din inchisoare inainte de termen, anul trecut in septembrie. Daca nu ar fi fost eliberat conditionat potrivit recursului compensatoriu, interlopul ar fi trebuit sa mai stea dupa gratii pana in ianuarie 2021.

- Doar romanii obișnuiți sunt amendați de autoritați cand incalca normele impuse prin lege. Nu e și cazul membrilor clanului Duduianu sau a prietenilor lui Emi Pian, care, ieri, s-au inghesuit la priveghi, fara maști și fara sa respecte normele de distanțare sociale. Poliția spune ca a aplicat zeci…

- E nebunie acasa la Emi Pian, liderul clanului Duduienilor ucis la inceputul acestei saptamani, din cauza unui conflict spontan izbucnit la barbut. Poliția și Jandarmeria asista neputincioase cum sute de oameni efectiv se calca in picioare pentru a-l vedea pe Pian, care a fost adus acasa de la IML.Citește…

- Cunoscut drept un impatimit al jocurilor de noroc, liderul clanului Duduianu, Emi Pian, a murit in chinuri groaznice, casapit de un alt interlop care organiza partide de poker și barbut sub nasul autoritaților.

- Liderul clanului interlop Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a murit, in noaptea de luni spre marți, la varsta de 39 de ani, in urma unei rafuieli care a avut loc in Sectorul 6 din București, informeaza ziare.com.Conform primelor informații, scandalul a izbucnit in jurul orei 03:00, cand Poliția…