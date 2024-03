Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea școlii „Nicolae Titulescu” din București, Iudita Popteanu, va fi demisa, potrivit unor surse Antena 3 CNN. Potrivit surselor Antena 3 CNN, directorul va pleca de la conducerea școlii, indiferent de ce va arata ancheta poliției. Ministrul Educației, Ligia Deca, a prezentat situația, iar din…

- Echipa lui Aleksei Navalnii a anunțat ca mama opozantului rus a primit notificarea oficiala legata de moartea acestuia, cerand, in același timp, ca trupul neinsuflețit al lui Navalnii sa fie predat „imediat” familiei sale, scrie publicația Meduza. Purtatoarea de cuvant a lui Navalnii, Kira Yarmiș, a…

- O brigada a politiei peruviene, avand in componenta un agent costumat in urs de plus, a simulat o vizita romantica marti, de Ziua Indragostitilor, pentru a aresta doua femei care faceau parte dintr-o banda de traficanti de droguri din Lima, scrie Agerpres. Agentii sub acoperire descoperisera ca cele…

- Jaf eșuat in Berverly Hills, surprins de drona polițiștilor. Momentul in care un hoț este prins dupa ce jaful pe care incerca sa-l dea a fost sortit eșecului, alunecand intr-o piscina, informeaza CTVNews. Un hoț a fost filmat de o drona a politiei din Berverly Hills in timp ce a cazut de pe o scara…

- Un tanar din Galati si-a injunghiat parintii, dar si pe un politist care a sarit in ajutorul oamenilor atacati de propiul fiu. Incidentul sangeros a avut loc in urma cu scurt timp, in zona Mazepa. Potrivit primelor informatii, tanarul s-ar fi luat la cearta cu parintii si apoi a folosit un cutit pentru…

- Primarul din Maguri Racatau, județul Cluj, Alexandru Livescu, a fost implicat intr-un accident in noaptea de 3 spre 4 februarie. Victima accidentului produs de edil l-a filmat in timp ce manca zapada, cel mai probabil pentru a scapa de mirosul de alcool. O ancheta ampla are loc in urma unui incidentului…

- Un politist vrancean este cercetat de procurorii DIICOT dupa ce ar fi intervenit asupra a trei sisteme GPS montate pe autospeciale de serviciu, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea. „La data de 15 ianuarie, s-a constatat lipsa a trei sisteme GPS montate pe autospeciale apartinand IPJ…

- Un politist din judetul Covasna este cercetat dupa ce a intrat intr-o curte si a tras cu o arma de vanatoare, pe care o detine legal, in directia unei persoane. El a spart un geam de la acea locuinta, dar cele doua persoane aflate in casa au reusit sa fuga. Reprezentantii IPJ Covasna afirma ca […] The…