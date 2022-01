Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele unui sondaj publicat de Columbia Broadcasting Sysem (CBS) arata ca aproximativ doua treimi dintre americani cred ca „asaltul de la Capitoliu”, din 6 Ianuarie 2021, a fost „un semn al violenței politice ridicate din Statele Unite ale Americii”, democrația fiind pusa sub amenințare. Președintele…

- Premierul britanic Boris Johnson este in mijlocul unui nou scandal, dupa publicarea de catre The Guardian a unei fotografii in care apare alaturi de soția sa și de alți angajați guvernamentali, band vin pe terasa reședinței din Downing Street No. 10. Publicația susține ca fotografia a fost facuta anul…

- Yiran Sherry a trecut printr-o experiența care va deveni virala. Acesteia i s-a rupt apa in timp ce era blocata in trafic. Cu contractiile crescand rapid si cu aglomeratia din trafic, cuplul si-a dat seama ca nu vor ajunge la timp la maternitate, scrie The Guardian . Keating Sherry, sotul femeii, a…

- Mesajele dezvaluite de justiția americana, luni, dintre apropriații fostului președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump și șeful cabinetului de la Casa Alba, Mark Meadows, arata ca aceștia erau conștineți de gravitatea violențelor de la Capitoliu. Aceștia, inclusiv fiul cel mare al președintelui…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Joseph Borrell, a declarat miercuri ca cine va impune standardele tehnologice va detine puterea in secolul al XXI-lea si si-a exprimat increderea ca UE va putea pastra aceasta capacitate, in colaborare cu Statele Unite ale Americii,…

- Intrebarea razbate din presa turca, citata de presa internaționala și oglindește un subiect care framanta și nemulțumește autoritațile de la Ankara. Cotidianul turc Milliyet se intreaba de ce este Turcia sancționata pentru ca a cumparat sistemul rusesc de rachete S-400 iar India, care a achiziționat…

- Dupa ce a fost interzis pe Facebook, Twitter, Instagram și YouTube, fostul președinte american, Donald Trump, anunța ca-și va lansa propria rețea de socializare, care se va numi Truth Social. “Am creat Truth Social si Trump Media and Technology Group (TMTG) pentru a rezista tiraniei gigantilor tehnologiilor”,…

- Camera Reprezentanților SUA urmeaza sa voteze marți în favoarea creșterii plafonului datoriei SUA pâna în decembrie, un ragaz așteptat într-un razboi nesfârșit și stresant pentru cea mai mare economie din lume, scrie AFP.Întrucât democrații au o majoritate…