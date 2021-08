Rezerva Federala a SUA a anunțat o intensificare a discuțiilor cu privire la momentul și modul in care va reduce programul de achiziție de obligațiuni de 120 de miliarde de dolari pe luna, simultan cu publicarea procesului verbal al ședinței sale din iulie, scrie Ben Laidler, strategul eToro’s pentru piețele globale. Aceasta perspectiva privind reducerea sprijinului de politica monetara, creșterea randamentelor obligațiunilor și o eventuala creștere a ratei oficiale a dobanzii cheie, aflata in prezent la zero, au contribuit la neliniștea investitorilor și la slabirea piețelor de acțiuni. Dezbaterea…