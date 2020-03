Stiri pe aceeasi tema

- Grecia acuza ca Poliția de Frontiera din Turcia trage cu gaze lacrimogene spre colegii eleni, pentru a-i ajuta pe migranții sirieni sa treaca granița in Uniunea Europeana. Grecia a difuzat un videoclip miercuri spunand ca acesta arata cum politia turca trage cu gaze lacrimogene la punctul de trecere…

- Politia greaca a folosit miercuri dimineata gazele lacrimogene pentru a dispersa sute de migranti care incercau sa treaca frontiera dinspre Turcia spre Grecia, transmit Reuters si AFP.Incidentele au avut loc la punctul de trecere a frontierei greco-turce de la Kastanies, unde incepand de vineri au loc…

- Politia greaca a folosit gazele lacrimogene, miercuri dimineața, pentru a dispersa sute de migranti care încercau sa treaca frontiera dinspre Turcia spre Grecia, scrie presa internaționala.UPDATE 12:57 Autoritațile turce afirma ca un migrant a fost ucis de tirurile forțelor grecești în…

- Sirieni au acuzat marti armata turca de faptul ca i-a impins in Grecia, in contextul in care securitatea a fost consolidata in postul de frontiera dintre Grecia si Turcia, unde erau asteptati conducatorii UE si seful Guvernului elen, relateaza AFP.

- Va fi prapad și la granițele Romaniei. Turcia sustine ca a lasat peste 75.000 de migranti sa treaca frontiera spre Uniunea Europeana, relateaza DPA.Pana duminica dimineata la ora 10.00 (07.00 GMT), 76.358 de migranti au trecut granita prin provincia Edirne, a scris pe Twitter ministrul turc…

- Turcia sustine ca a lasat peste 75.000 de migranti sa treaca frontiera spre Uniunea Europeana, relateaza DPA. Pana duminica dimineata la ora 10.00 (07.00 GMT), 76.358 de migranti au trecut granita prin provincia Edirne, a scris pe Twitter ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu. As of now, the number…

- Recep Erdogan acuza UE lasa singura Turcia sa aiba grija de migranți și anunța ca șara sa va lasa granițele deschise pentru ca aceștia sa ajunga în Europa. „Nu vom închide portile în perioada urmatoare si acest lucru va continua. De ce? Uniunea Europeana trebuie sa-si…

- Sute de migranti au pornit, vineri, prin nord-vestul Turciei, spre la granitele tarii cu Bulgaria si Grecia, informeaza presa turca, dupa ce un un inalt oficial turc a declarat ca Turcia nu va mai opri refugiatii sirieni sa ajunga in Europa. Ankara a anuntat ca 33 dintre militarii sai au fost ucisi…