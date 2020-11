Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorul care a ucis patru oameni in centrul Vienei a fost prins in luna iulie in timp ce incerca sa cumpere muniție din Slovacia. Deoarece nu avea un permis de port arma, autoritațile austriece au fost anunțate inca de atunci de poliția slovaca de intențiile barbatului. Barbatul de 20 de ani, de…

- Autoritațile analizeaza redeschiderea graduala a gradinițelor și a școlilor, cu incepere de la clasele mici, au declarat pentru Edupedu.ro surse din Ministerul Educației și surse politice. Potrivit acestora, se are in vedere redeschiderea pentru inceput a gradinițelor și a invațamantului primar (clasele…

- Cinci persoane, patru civili si un terorist, au murit si 22 au fost ranite in urma atacului terorist din Viena, a anuntat ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, intr-o conferinta de presa. Printre raniti este si un politist. Potrivit presei austriece, atacul terorist din Viena ar fi organizat…

- Autoritațile austriece au impușcat unul dintre atentatorii care au acționat luni seara la Viena. Acesta era un tanar de 20 de ani nascut și crescut in Viena și era cunoscut serviciilor de informații interne ca fiind unul dintre cei 90 de islamiști care doreau sa plece in Siria, a a declarat redactorul…

- Politia ceha a anuntat luni seara ca efectueaza controale la frontiera cu Austria dupa atacul terorist produs in cursul serii la Viena de mai multi barbati inarmati, transmite marti AFP. "Politia efectueaza controale ale vehiculelor si pasagerilor la punctele de trecere a frontierei cu Austria ca masura…

- 1% din populația Slovaciei a fost testata pozitiv de COVID 19, adica aproape 26 de mii de oameni. Bilanțul vine dupa o zi in care au fost testați 2,5 milioane de cetațeni, adica jumatate din populația țarii.