Este Erste Liga. 100 de ani hochei românesc Corona Brașov a caștigat Erste Liga. Evenimentul, absolut laudabil, are o profunzime foarte generoasa. De fapt, Erste Liga este cea care a caștigat. Și chiar mai mult decat atat. Adevaratul caștigator este guvernul de la Budapesta. Intr-un exercițiu de soft power foarte reușit. Erste va beneficia de mai multa expunere in Romania, fie și prin faptul ca mulți vor fi aflat astfel ca BCR este parte a furnizorului austriac de servicii financiare, Erste Group. Și asta, in pofida peisajului mediatic autohton, unde potrivit specificului atipic, nici macar televiziunea publica nu a transmis finala. Iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce state din Schengen au reintrodus controale temporare la frontiera? In timp ce Romania se straduieste sa convinga si sa ajunga in Schengen si cu frontierele terestre, Uniunea Europeana se confrunta cu o crestere a numarului de sosiri legale si ilegale de migranti, ceea ce a determinat unele state…

- Uniunea Europeana se confrunta cu o crestere a numarului de sosiri legale si ilegale de migranti, astfel ca mai multe țari membre au anuntat reintroducerea de controale la frontierele lor in ceea ce este in mod normal un spatiu larg de libera circulatie, relateaza Reuters, citata de News.ro.Normele…

- Romanii sunt cei mai generoși europeni in ceea ce privește varsta pana la care considera ca tinerii ar trebui susținuți financiar de catre parinții lor, se arata intr-un sondaj realizat de un institut de stat din Ungaria in 12 țari. Romanii sunt cei mai generoși europeni atunci cand vine vorba de varsta…

- Echipa nationala de fotbal feminin a Romaniei a fost repartizata, alaturi de selectionatele Bulgariei, Kazahstanului si Armeniei, in Grupa C4 a preliminariilor Campionatului European din 2025 gazduit de Elvetia, informeaza site-ul oficial al FRF . Primele doua meciuri din grupa se vor disputa in perioada…

- 45 de sportivi din 14 țari participa sambata la o competiție digitala inovatoare. Este vorba despre prima etapa a Seriei online la gimnastica artistica masculina, anunța Federația Romana de Gimnastica.Sportivii vor concura din sala de antrenament, fiecare gimnast avand posibilitatea sa aleaga…

- Romania a cucerit noua medalii la Campionatele Balcanice de atletism indoor Under-20 de la Belgrad, trei de aur, trei de argint si trei de bronz. Romania a ocupat locul al patrulea in clasamentul pe natiuni, devansata de Serbia (7-5-4), Croatia (4-2-3) si Turcia (3-4-5). Dorneanca Claudia Ionela Costiuc…

- Daca in perioada de ocupație a unor teritorii romanești de catre diverse puteri straine nu exista nicio șansa pentru romani de a fi tratați in mod egal cu minoritarii, acum, cand se presupune ca țara noastra este libera și independenta, guvernul de la București trateaza urmașii romanilor oprimați și…

- Eliminata de Spania in sferturile de finala ale Campionatului European de polo masculin, naționala Romaniei a pierdut și in fața Muntenegrului, scor 18-11, in primul meci pentru clasarea pe locurile 5-8. Scorul pe reprize intre Muntenegru și Romania a fost 4-3, 5-3, 4-2, 5-3. Vlad Georgescu a marcat…