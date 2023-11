Poliția Rutieră, în alertă! Zeci de permise false au fost vândute pe internet Polițiștii bucureșteni sunt in alerta dupa ce o grupare specializata in falsificarea permiselor de conducere a lansat, pe Facebook, o campanie publicitara agresiva. Ofertele sunt lasate la vedere, fara pic de discreție, iar eventualii clienți sunt anunțați ca permisele „vor fi introduse in baza de date a prefecturii”, motiv pentru care vor fi „perfect valabile”, scrie gandul.ro. In anul 2008, ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) au destructurat o rețea formata din 22 de polițiști piteșteni, care, pentru sume care puteau ajunge pana la 10.000 de euro eliberau permise de conducere pe care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

