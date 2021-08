Poliția Română ironizează un pericol public: „Teribilistul din Mamaia” a fost reținut Pe pagina de Facebook a Poliției Romane a fost postat un mesaj ironic la adresa unei persoane care s-a dovedit a fi un real pericol public pentru turiștii din Mamaia. „„Sunt celebru, scoate-ma de aici!” Cam asta are in gand, in acest moment, teribilistul din Mamaia. Deocamdata, este un pic reținut. Mai exact…de Poliție”, este mesajul transmis de Poliție. Zilele precedente, pe internet, au aparut imagini in care un tanar, dornic de faima, se filma in diverse ipostaze. Poliția Romania enumara cateva dintre acțiunile sale. – a aruncat, de la balcon, o sticla de șampanie spre doua fete și un scaun… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

