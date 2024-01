Politia Romana - Bunuri contrafacute puse in circulatie

Nr. 51 din 16 ianuarie 2024 28 DE PERCHEZITII INTR UN DOSAR DE PUNEREA IN CIRCULATIE A UNUI PRODUS PURTAND O MARCA IDENTICA SAU SIMILARA CU O MARCA INREGISTRATA PENTRU PRODUSE IDENTICE ORI SIMILARE Astazi, 16 ianuarie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Sectia de Urmarire Penala, pun in aplicare 28 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti 14 si judetele Bihor 3 ...