Politia Municipiului Bucuresti -Serviciul pentru Protectia Animalelor desfasoara in permanenta activitati privind combaterea si prevenirea faptelor de natura penala

Nr. 71 din 14 martie 2024 RETINUT DE POLITISTII CAPITALEIPENTRU UCIDEREA ANIMALELOR CU INTENTIE Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Serviciul pentru Protectia Animalelor desfasoara in permanenta activitati privind combaterea si prevenirea faptelor de natura penala si contraventionala comise asupra animalelor, precum si luarea masurilor specifice pentru animalele aflate in pericol. In acest context, la data de 11 martie 2024, Serviciul pentru Protectia Animale ...