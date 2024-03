Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Zilei Poliției, pe 25 martie a fost marcata avansarea in gradul profesional urmator a polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. La sediul IPJ Cluj a avut loc și o festivitate de premiere a caștigatorilor competiției profesionale “Poliția in slujba comunitații”. Inspectorul…

- Data de 25 martie a fiecarui an este prilej de sarbatoare pentru oamenii legii deoarece se marcheaza Ziua Poliției Romane, acum fiind 202 ani de atestare documentara a instituției. De regula Inspectoratul de Poliție Județean Neamț organizeaza activitați atractive pe platoul Curții Domnești, unde este…

- Buna Vestire, cea mai veche sarbatoare a Maicii Domnului, mai este cunoscuta in popor sub denumirea de Blagoveștenie, fiind praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare Maria ca il va naște pe Pruncul Iisus. The post MARE SARBATOARE Luni, 25 martie, toți creștinii…

Conform declarațiilor oficiale, agentul de poliție a fost prins in momentul in care primea suma de 700 de lei ca mita pentru a nu lua masuri legale impotriva unor contravenții la regimul rutier

Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean roman care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, avand insemnele autoritaților din Polonia.

Poliția orașului Targu Lapuș a fost sub asediu. Totul dupa ce azinoapte polițiștii au reușit sa prinda in trafic patru indivizi care transportau cablu de cupru furat din mai multe localitați din Țara Lapușului.

Aseara, in jurul orei 23.40, polițiștii Formațiunii Rutiere Borșa au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism care circula pe strada 22 Decembrie din orașul Borșa.

Poliția de Frontiera ne-a remis o informare cu privire la situația de la Vama Halmeu, unde sute de tiruri așteapta sa intre in Ucraina.