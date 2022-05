Poliția Locală Alba Iulia, proiect educativ în grădinițele din oraș. Îi învață pe copii să se comporte civilizat Poliția Locala Alba Iulia, proiect educativ in gradinițele din oraș. Ii invața pe copii sa se comporte civilizat Polițiștii locali din Alba Iulia au inceput o campanie in gradinițele din oraș, prin care incearca sa ii invețe pe cei mici lucruri de baza legate de traversare, respectarea regulilor de circulație și de comportament in societate, in cadrul unui proiectul tematic bazat pe educația timpurie. Miercuri, polițiștii locali au vizitat gradinițele nr. 9 și […] Citește Poliția Locala Alba Iulia, proiect educativ in gradinițele din oraș. Ii invața pe copii sa se comporte civilizat in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

