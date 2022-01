Poliția israeliană a folosit progamul-spion Pegasus împotriva civililor Presa din Israel dezvaluie ca poliția israeliana a folosit programul-spion Pegasus in mod extensiv, fara supraveghere judiciara. Poliția israeliana a folosit, din 2013, programul spion Pegasus impotriva cetațenilor țarii, fara control real și in afara oricarui oricarui cadru legal clar, scrie cotidianul israelian Calcalist. Intr-un articol publicat marți, 18 ianuarie, Calcalist, fara a dezvalui identitatea […] The post Poliția israeliana a folosit progamul-spion Pegasus impotriva civililor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

