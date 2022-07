Poliția intervine în cazul copilului care a căzut de la etaj la Atrium mall: deschide un dosar penal Aseara, un copil a cazut de la etajul al doilea de la Atrium mall. Poliția aradeana a anunțat ca a deschis un dosar penal. „In seara zilei de 30 iulie a.c., in jurul orei 20.30 polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Arad au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U 112, cu privire la faptul ca intr-un centru […] The post Poliția intervine in cazul copilului care a cazut de la etaj la Atrium mall: deschide un dosar penal appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

