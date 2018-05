Poliţia indoneziană a ucis un suspect islamist, în apropiere de Surabaya Politia indoneziana a ucis duminica noaptea un suspect islamist la Sidoarjo, in apropiere de Surabaya, unde cu cateva ore inainte avusesera loc atentate soldate cu 14 morti, informeaza DPA. Un purtator de cuvant al politiei a declarat ca in apartamentul suspectului se produsese o explozie, in urma careia si-au pierdut viata sotia si unul din copiii sai. Politistii sositi la fata locului l-au gasit pe presupusul islamist tinand un detonator si l-au impuscat mortal. Duminica, la Surabaya, sase membri ai unei familii au comis atentate sinucigase in trei biserici. Odata cu ei au murit inca opt oameni.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

