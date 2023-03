Poliția greaca a anuntat miercuri ca a destructurat o „rețea terorista” care planifica „lovituri” in Grecia si a arestat doi pakistanezi care vizau tinte evreiesti la Atena, relateaza AFP. In Israel, biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a acuzat Teheranul ca se afla in spatele acestui plan, subliniind ca este o „noua tentativa a Iranului de a promova teroarea impotriva unor tinte israeliene si evreiesti din strainatate”. „Ancheta a dezvaluit ca infrastructura greaca facea parte dintr-o vasta retea iraniana care opera din Iran in multe tari”, au precizat serviciile lui Benjamin Netanyahu…