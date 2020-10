Stiri pe aceeasi tema

- Trei grupuri de migranti, in total 47 de straini din sase tari, au fost descoperite, in ultimele 24 de ore, in timp ce incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria, fie pe jos, pe camp, fie ascunse in camioane cu marfa verificate la frontiera, potrivit Agerpres.Cel mai mare grup a fost descoperit…

- Șapte migranți din Siria, Arabia Saudita si Afganistan au fost prinși in județul Arad la frontiera cu Ungaria in timp ce incercau sa iasa ilegal din țara. Poliția de Frontiera anunța ca la Nadlac au fost prinși intr-un autoturism, cinci migranți din Siria si Arabia Saudita, la 800 de metri de frontiera…

- Noua migranți din Turcia au fost prinși de politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, in trei autoturisme aflate in apropierea graniței cu Ungaria. Poliția de Frontiera anunța ca au fost oprite pentru control la Nadlac trei autoturisme in care se aflau, in total, noua cetațeni din Turcia, cu…

- Trei migranți din Albania au fost prinși de polițiștii de frontiera de la Girișu de Criș, județul Bihor, cand voiau sa treaga ilegal in Ungaria, relateaza Mediafax.Citește și: FOTO Poliția o cauta pe o fata de 13 ani care a disparut de acasa: cetațenii care o vad sunt rugați sa sune la 112…

- Politistii de frontiera din cadrul structurilor teritoriale de pe raza judetului Arad au descoperit, atat in punctul de frontiera, cat si in zona de competenta, douazeci de cetateni din Siria, Irak si Algeria, care au folosit diferite mijloace pentru a incerca sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand, judetul Arad, au depistat noaptea trecuta doisprezece cetateni din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. „In data de 09.08.2020, in jurul orei 02.00, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Polițiștii de frontiera de la Arad au descoperit un grup de 12 migranți, care incercau sa treaca granița catre Ungaria pe jos, prin camp. Trei dintre aceștia erau copii.”Ceidoisprezece cetateni straini au fost preluati si transportati la sediulSectorului Politiei de Frontiera Varsand, pentru cercetari.…

- Un grup format din 12 migranti, intre care trei copii, a fost descoperit pe camp, la frontiera cu Ungaria, in zona localitatii aradene Varsand, strainii incercand sa iasa din tara ilegal. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Politia de Frontiera Arad, migrantii au fost au…