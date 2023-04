Stiri pe aceeasi tema

- Un lector universitar din Londra a fost condamnat la inchisoare pe viata dupa ce și-a injunghiat soția de 20 de ori in fata școlii unde invatau copilul lor. Femeia a fost salvata de un barbat care l-a imobilizat pe sotul acesteia, informeaza Daily Mail.

- Soțul fostului premier scotian, Nicola Sturgeon ,a fost arestat in legatura cu o ancheta cu privire la finanțarea Partidului Național Scoțian.Peter Murrell, de 58 de ani, a fost reținut poliției miercuri dimineața, conform Daily Mail . Poliția desfașoara o ancheta cu privire la posibila deturnare a…

- Un baiat de 17 ani a fost injunghiat mortal la o petrecere organizata intr-o casa. In jurul orei 2.48, ofițerii de la poliția din West Yorkshire au fost chemați la Salisbury Grove, Armley, dupa ce Serviciul de Ambulanța Yorkshire a fost anunțat ca un barbat a fost injunghiat, scrie metro.com.uk. Ofițerii…

- Poliția britanica este in cautarea unui grup de barbați care au torturat in mod repetat vulpi - inclusiv dandu-le foc in estul Londrei. Un grup de salvare a animalelor a sunat la poliție la sfarșitul lunii trecute pentru ca o vulpe a fost incendiata intr-o zona impadurita din apropierea Kestrel Avenue…

- O femeie ce avea un copil mic cu ea a forțat ușile unei ieșiri de urgența și s-a dus pe caile de rulare ale Aeroportului Otopeni pentru a incerca sa prinda un avion Tarom ce se pusese deja in mișcare. Compania de Aeroporturi București (CNAB) a precizat ca incidentul a avut loc duminica, fiind vorba…

- Rosinalva da Silva a fost gasita cu picioarele inlanțuite și mainile legate, intr-o cușca de metal murdara aflata intr-o camera intunecata.Mama ei, al carei nume nu a fost dat publicitații, era sub influența alcoolului cand polițiștii au percheziționat reședința și au arestat-o, a declarat șeful Poliției…

- Faptele au fost facute publice de reprezentații poliției din Alba, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, 1 februarie 2023. Potrivit comunicatului IPJ Alba, citat de ziare.com , la data de 31 ianuarie 2023, Poliția orașului Campeni a fost sesizata de catre un barbat de 48 de ani cu privire la…