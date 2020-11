Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 16 ani a fost injunghiat in spate, duminica seara, pe o strada din Botoșani, de un individ a carui identitate ramane, momentan, invaluita in mister. Polițiștii scotocesc, insa, intreg orașul pentru a da de urma lui. UPDATE, 9 noiembrie, ora 11:11 / La nicio zi distanța dupa ce un baiat de…

- Polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați sâmbata seara cu privire la faptul ca în incinta unei societați comerciale din Sighetu Marmației se desfașoara un eveniment privat cu participarea mai multor persoane, care nu ar fi respectat prevederile…

- Polițiștii au emis pe numele unui barbat de 51 de ani, din municipiul Radauți, un ordin provizoriu de protecție pentru 5 zile, dupa ce acesta și-a snopit soția in bataie in centrul orașului.Polițiștii din Radauți au fost anunțați duminica la pranz ca o femeie este agresata de un barbat in centrul ...

- Autoritațile au intervenit pentru a reduce numarul de participanți, inca evenimentul sa aiba un numar care sa nu depașeasca maximul prevazut de lege, in contextul pandemiei de coronavirus. Administratorul localului a fost amendat cu suma de 10.000 de lei. ”La data de 11 septembrie…

- Politistii sectiei 6 din Bucuresti au oprit o petrecere cu aproximativ 170 de participanti, dupa ce au fost sesizati la 112 ca este tulburata linistea publica prin muzica si galagie. Atat organizatorul evenimentului, cat si participantii la petrecere au fost sanctionati, informeaza Agerpres.In cursul…

- Politia Capitalei informeaza ca in cursul noptii de joi spre vineri, in jurul orei 1,00, Sectia 6 Politie a fost sesizata, prin apel 112, ca se tulbura linistea publica prin muzica si galagie. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul sectiei, care au identificat un salon de evenimente unde…

- Polițiștii din județul Constanța au avut parte de un inceput de zi cel puțin șocant. Aceștia au descoperit marți dimineața un barbat care iși ducea tatal mort intr-un carucior. Polițiștii și cadrele medicale ale Serviciului Județean de Ambulanța (SAJ) Constanța au fost solicitați la domiciliul unui…

- ​Premierul Ludovic Orban i-a raspuns taios ministrului de Interne, Marcel Vela, care a avut un raspuns scurt, în raspar, atunci când a venit vorba despre clanurile interlope. „Poliția, Jandarmeria trebuie sa intensifice lupta împotriva rețelelor infracționale, împotriva…