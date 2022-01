Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Londra a anuntat luni ca ancheteaza cu privire la „posibile incalcari ale regulilor impotriva COVID-19” la mai multe petreceri organizate la resedinta premierului britanic Boris Johnson in timpul carantinei, un scandal care se afla la originea unei crize grave ce ar putea conduce la o debarcare…

- Deputatul britanic Christian Wakeford a anuntat miercuri ca paraseste Partidul Conservator si trece in opozitia laburista, o lovitura aplicata premierului Boris Johnson in plin scandal al petrecerilor de la sediul Guvernului, pe Downing Street (partygate), relateaza AFP. ”Dumneavoastra si…

- Cele mai multe dintre restricțiile anti-COVID impuse in Anglia pe fondul aparției tulpinii Omicron vor fi ridicate incepand din 27 ianuarie, a anunțat miercuri premierul britanic Boris Johnson, potrivit AFP, relateaza Agerpres . De joi, 27 ianuarie, purtarea maștii de protecție nu va mai fi obligatorie,…

- Pese 50% din noile cazuri raportate in Irlanda sunt cu noua varianta Omicron a virusului, au transmis oficialii din domeniul sanatații, citați de The Independent. Și in Marea Britanie, unde au fost raportate duminica alte 12.133 de cazuri de COVID-19 cu Omicron, guvernul estimeaza ca noua tulpina este…

- Regatul Unit ”îsi va folosi toate puterile diplomatice si economice” pentru a împiedica o agresiune rusa a Ucrainei, i-a dat asigurari vineri premierul Boris Johnson presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, anunta Downing Street, relateaza AFP.Boris Johnson a reiterat,…

- Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, a fost raportat la politie de un parlamentar laburist pentru ca la resedinta sa din Downing Street ar fi avut loc anul trecut cel putin doua petreceri in timp ce erau in vigoare restrictii impuse in contextul pandemiei, relateaza The Guardian. Laburistul…

