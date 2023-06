Poliția Argeș. Cum vă protejați împotriva violenței domestice Polițiștii de la Analiza și Prevenirea Criminalitații, impreuna cu reprezentanții Organizației FILIA, au fost prezenți joi, 29 iunie, in nordul județului Argeș, in medii in care iși desfașoara activitatea predominant femei sau in comunitați defavorizate, unde au transmis sfaturi despre cum sa te protejezi impotriva violenței domestice. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

